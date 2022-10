En el cartel oficial, presentado el martes 11 de octubre por la organización del evento, también aparecen Drake, The Chemical Brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Morat y Wu-Tang-Clan.

Ahora es el turno de Alci Acosta , el artista oriundo de Soledad en Atlántico que resuena en redes sociales desde el anuncio de su participación de este festival. El hombre del bolero tiene varios éxitos con historias de amor desgarradoras, que acompaña con su particular voz y resuenan en varios países de Suramérica como Perú, donde es conocido y querido.

Traicionera (1995).

La canción compuesta por el cantautor colombiano Jaime R. Echavarría ahonda en la traición de una mujer que juega con un hombre que le pide que no se vaya de su lado. “Engáñame en la forma en que tú quieras, pero no te me vayas de la vida”.