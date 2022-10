Montero había decidido retirarse de la vida pública hace cuatro años, agotada por las críticas y las exigencias del espectáculo. Las interacciones de Amaia empezaron a ser noticia en España por sus espontáneas reacciones a las críticas y comentarios como reprobar que Leire Martínez, su sucesora en La Oreja de Van Gogh, firmara autógrafos en los discos de la etapa en la que era ella la vocalista del grupo.

Martínez ha comentado que sus inicios en La Oreja de Van Gogh no fueron fáciles por las constantes comparaciones y que le hubiera gustado hablar con Amaia para compartir experiencias, pero que ella no le abrió el espacio. Ahora prefiere no firmar los discos tempranos de la banda, pero que si le insisten no se abstiene.