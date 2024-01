Lo que se ve en el adelanto

Por lo pronto, lo que más ha llamado la atención es que al fin se vio a la actriz Marisa Abela en la piel de Amy.

Precisamente a ella se le escucha decir, al inicio: “No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera”.

También aparece un popurrí de imágenes del inicio de su carrera y de la realización de Back to Black, su segundo y último álbum de estudio que tiene influencias clásicas del soul; que incluye canciones como Rehab, You Know I’m No Good, Back to Black, Tears Dry on Their Own y Love Is a Losing Game; y que, tras su lanzamiento, en junio de 2007, vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo.

Luego de eso también se pueden ver escenificadas algunos de sus conciertos más recordados, los cuales estuvieron tristemente atravesados por las drogas y el alcohol.

Y para finalizar, se conoció el resto del elenco: Jack O’Connell hará el papel de Blake Fielder-Civil, esposo de la estrella; Eddie Marsan, interpretará a su padre; Juliet Cowan, a su madre; y Lesley Manville, a su abuela.

Se espera que el 10 de febrero de este año los cines de todo el planeta reciban el film.