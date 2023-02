“Estoy cansada”: Ana Gabriel anunció que se retira de los escenarios

Luego del concierto, Ana Gabriel se expresó a través de un escrito en sus redes sociales acompañado de una fotografía suya en el escenario.

“A pesar de que en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero eso sí, me comprometo a que otros shows serán completamente llenos de amor y música, gracias por su comprensión”, escribió en su Instagram.

La cantante aseguró que le gusta hablar en sus conciertos de las dificultades que pasan en Latinoamérica. “Quise platicarles desde mi experiencia (...) el problema no vino por mi comentario, sino porque varios empezaron a gritar que cantara”, agrega la cantante.

Frente a su retiro de los escenarios no dio una fecha aproximada, solo manifestó que se sentía cansada y quería disfrutar de lo que había logrado junto a su familia.