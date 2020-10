Arelys Henao le pone su toque popular a la Feria de las Flores

De su pueblo Sabanalarga, en el Occidente de Antioquia, salió desplazada por la violencia guerrillera, llegó a Medellín en 2006 y se ganó la vida vendiendo libros, enciclopedias, muebles y arreglando el cabello, siempre con la ilusión de ser cantante.

Hoy, 24 años después, Arelys Henao, es la Reina de la música popular. Ha sido la única artista nacional del género que ha sido invitada a grabar en el rancho, en México, de Vicente Fernández.

Más allá de los reconocimientos, la artista antioqueña nunca había estado tan orgullosa con su carrera como ahora, cuando fue invitada a grabar la canción Volveremos a Florecer, que identifica la Feria de las Flores, que comienza este domingo.

¿Qué significa para su carrera ser una de las intérpretes del tema central de la Ferias de las Flores?

“Es una experiencia inolvidable estar en esta canción, siempre había querido hacer parte de este proyecto, todo artista paisa y colombiano anhela con estar en la canción oficial de la Feria de las Flores, me siento honrada y feliz con este tema que lleva un mensaje lleno de esperanza, fe y arraigo a nuestra tierra”.

¿Las emociones y sensaciones de cantarle a la ciudad son diferentes...?

“Es muy especial cantarle a mi tierra, a Medellín, a la ciudad que llegué desde Sabanalarga en 1996 y que esta gente hermosa me apoyó, primero fui profeta en mi tierra, fue mi público el que me sacó de las calles y me llevó las tarimas”.

¿Qué tal la experiencia de cantar con artistas de otros géneros y generaciones?

“Estar con artistas tan talentosos y de tanta calidad es un premio y un regalo que me da la vida, muy agradecida por tenerme en cuenta para representar a mi género, para llevar la música popular a la Feria de las Flores”.