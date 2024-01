El primer concierto del colombiano Santiago Cañón-Valencia, considerado uno de los mejores violonchelistas del mundo, fue interpretado a sus juguetes. El niño tenía 4 años y medio cuando formó en la sala de su casa a todos sus muñecos y se presentó con los rituales que rodean a los artistas de la música clásica.

Dos años más tarde, el niño subió a un escenario para interpretar el papel del solista en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Cañón-Valencia ahora tiene 28 años y está acostumbrado a presentarse en los teatros más importantes de Europa, Asia, América y Oceanía. Es uno de los 150 artistas invitados al Cartagena Festival de Música y su talento hará presencia en uno de los últimos conciertos del evento.

Sobre las 7:00 de la noche de este viernes 12 de enero, el violochelista subirá a las tablas del Centro de Convenciones de Cartagena para interpretar Rapsodia a los cuatro elementos, una obra del compositor Jorge Pinzón que está inspirada en la naturaleza que bordea a todas las regiones de Colombia.

“Es una obra que personalmente me gusta muchísimo, ya la he presentado varias veces. Jorge fue mi profesor de teoría musical cuando yo era muy pequeño y es alguien con quien he trabajado en el estreno de varias de sus obras. Ya conozco muy bien su lenguaje musical”, dijo Cañón Valencia.

Es que las últimas dos jornadas del Cartagena Festival de Música estarán dedicadas a las obras de compositores colombianos. Serán seis conciertos, de entrada gratuita, en el Auditorio del Palacio de la Proclamación y el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la soprano Julieth Lozano, el pianista Alejandro Roca, el Cuarteto Q-Arte y la Orquesta Sinfónica de Cartagena son también parte de la selección de artistas colombianos para este cierre.

“La obra también está inspirada en los cuatro elementos y me parece muy chévere. Es casi cinemática: está llena de colores y texturas. El público siempre la recibe muy bien. También estoy muy emocionado por participar en el Festival”, aseguró Cañón Valencia sobre la obra que interpretará este viernes.

Esta será la oportunidad para que los 1.462 asistentes al Auditorio Getsemaní se deleiten con el talento de Cañón-Valencia. El artista obtuvo en el 2022 el premio BBC Next Generation Artist y fue el “Favorito del Público” en el XVI Concurso Internacional Tchaikovsky de 2019.