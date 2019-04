Así viven la Semana Santa otras religiones

Memo Ánjel , doctor en filosofía y conversador en el programa radial La otra historia en Radio Bolivariana, cuenta: “Por eso la Semana Santa siempre cae en fechas diferentes, porque sigue el calendario lunar judío. Lo que el cristianismo llama la Última Cena, fue una pascua hebrea. Este año se celebró el 19 de abril y en esa fiesta se recuerda el éxodo de Egipto, las plagas y se come pan ácimo (sin levadura) para recordar el de los esclavos. Es una fiesta de la libertad, se salió de Egipto para ser libres. Aquí entra una idea bonita: la libertad es escoger a quién obedecer y en este caso se toma la tradición judía como fuente básica para identificarse en el mundo”.

Gil diferencia una religión de una secta a partir de sus características. Dice que las primeras son comunitarias, tienen un texto sagrado, normas y leyes que no se modifican, un kerigma (punto de fe sobre los que se reúnen), ritos y ceremonias. En cambio, un fenómeno religioso o secta “puede no tener libro, posiblemente apenas está empezando y por lo general se acaban en unos 30 o 40 años.” De hecho el profesor asegura que, por ejemplo, en Estados Unidos nace uno de esos cada 24 horas y en Medellín uno cada 32 días.

Así, para las demás religiones o sectas “no tiene nada especial” esta semana, dice Gil. No hay un acontecimiento similar. Las religiones chinas, por ejemplo, conmemoraron la semana de primavera el 21 de marzo. Estas fechas no hacen parte de su calendario ni de sus creencias y dependiendo de los países esos días son o no festivos. Según sea la cultura se realizan actos públicos, procesiones, vigilias o representaciones.

Fabián Salazar Guerrero, doctor en Teología de la UPB y director de la Fundación Interfe, cuenta que en las iglesias cristianas históricas tradicionales, por ejemplo en la anglicana, se realizan actos muy similares a los católicos romanos, dando mucho énfasis a las liturgias comunitarias en su templo.