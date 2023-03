Billie Eilish cerró con brillo Estéreo Picnic 2023

La presencia en el escenario de Billie Eilish no solo fue una de las más aplaudidas de la jornada de cierre del festival, sino de todo Estéreo Picnic, que terminó la madrugada de este lunes en Bogotá.

La artista, de 21 años de edad y nacida en Los Ángeles, comenzó su presentación sobre las 11:15 de la noche y se extendió casi hasta la 1:00 de la mañana, con la interpretación del tema Bury a friend.

En su repertorio aparecieron temas como I Didn’t Change My number, NDA y Therefore I Am, en una jornada en la que había mucha expectativas, en especial tras la decepción de muchos asistentes tras el show el sábado de Drake que, tal como sucedió en Lollapalooza Chile, en Bogotá resultó por debajo de cualquier expectativa.