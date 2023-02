La canción habla de una venganza violenta en la que una mujer le arranca el corazón a su ex.

Shakira se sostiene

En el tercer lugar de este ranking aparece “Shakira: Bzrp Music Sessions” el tema en el que la barranquillera expuso su ruptura sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué.

Lea también: Nath, el nuevo sonido urbano que suena en Medellín

La artista volvió a ser viral este martes 14 de febrero en redes cuando subió un video en el que aparece trapeando el piso , mientras escuchaba el tema Kill Bill, de SZA, y canta un pedazo de la letra que dice “I might kill my ex”. (Podría matar a mi ex).