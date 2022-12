La célebre cantante canadiense Céline Dion, intérprete de éxitos como “My Heart Will Go On” y “The Power Of Love”, confesó públicamente a sus 54 años que sufre una enfermedad neurológica que le ha obligado a cancelar su gira europea de 2023.

La actriz confesó su enfermedad en un video que publicó en su canal de Youtube donde dice que sufre el llamado “síndrome del hombro rígido”, que le causa espasmos musculares y le impiden actuar.

Esto también lo anunciaron los organizadores del Festival Páleo de Nyon (Suiza) donde tenía una gran cita con la música en el país. Sin embargo, Céline prioriza su salud y se retira del evento donde tenía previsto actuar el 17 de julio del próximo año.

“He estado lidiando con problemas de salud por mucho tiempo. Ha sido difícil para mí enfrentarme a estos retos. Recientemente fui diagnosticada con esta rara enfermedad neurológica que sufre una persona en un millón”, dice Céline Dion en el video donde sale con expresiones y gestos de tristeza.

En el video también expresa que un equipo médico y su familia la apoyará en este proceso. “Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Dion en el vídeo, donde se emociona y señala entre lágrimas que “todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.