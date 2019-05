Conversar sobre la Colombia del siglo XXI en el Mamm

El arte y la realidad dialogan en todo momento y es propicio que sea un mecanismo para analizar cómo el tiempo puede transformar la identidad de un país. En este caso, la de Colombia.

Saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos son cuestiones que, en lo posible, no hay que dejar de lado. Para no olvidar, para no repetir y para continuar avanzando. ¿Qué retos está tratando de alcanzar el país en este momento?

Para conversar sobre el tema, los investigadores y politólogos Sandra Borda y Andrés Casas participarán en el conversatorio Colombia siglo XXI. Retos del país para un siglo que comienza. El panel de discusión es organizado por el Museo de Arte Moderno de Medellín y moderado por Margarita Barrero, editora general multimedia de EL COLOMBIANO.

La conversación entre los panelistas, que se realizará este miércoles 15 de mayo en el Mamm, girará en torno a cuatro preguntas, según explican desde el Mamm: ¿Qué evidencia puntual existe para decir que Colombia ha cambiado en las últimas décadas?, ¿Es posible afirmar que es más fuerte nuestra democracia?, ¿Cuáles son los grandes retos del país en materia social, cultural, ambiental y educativa? y ¿De qué manera puntual puede hacerse para que nuestro futuro no sea peor que nuestro pasado?

La charla se realiza como parte de la exposición PASADO TIEMPO FUTURO. Arte en Colombia en el siglo XXI, que actualmente hace parte del trabajo artístico que se expone en el museo.

Se trata de un conjunto de obras realizadas en las primeras décadas de este siglo, entre los años 2000 y 2019, que fueron escogidas por cinco curadores nacionales. Esta exposición estará abierta hasta el 24 de junio de 2019.

Borda es Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota, Casas es investigador del Laboratorio de Neurociencia para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, y Barrero, además de su labor periodística en varios medios de comunicación colombianos, fue directora de la estrategia digital de la Presidencia de la República y lideró la campaña de redes sociales del Acuerdo de Paz.

Si usted también quiere hacer parte de este intercambio de ideas, el ingreso al evento en el Teatro Mamm será de entrada libre con aporte voluntario y arrancará a las 6:30 p.m.