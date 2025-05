Ako y el oscuro mundo de Atar, así es el corto colombiano protagonizado por un superhéroe indígena

Cuando uno piensa en superhéroes, los primeros que suelen venir a la cabeza son Superman, Batman o Spiderman. Con trajes, capas y grandes músculos: así son la mayoría de estos personajes que pueden salvar el mundo gracias a sus poderes especiales. No pensaría uno, por ejemplo, que un adolescente indígena podría llegar a entrar en la misma categoría que estos “ídolos”.

Lo que hace Ako y el oscuro mundo de Atar es demostrar que esto sí puede suceder y que no es descabellado tener un superhéroe muy colombiano. Este cortometraje animado de 14 minutos se estrenará este sábado 17 de mayo en la Cinemateca de Bogotá con la promesa de llegar pronto a otras salas de cine del país.

Esta producción, escrita y dirigida por Iván Acosta Rojas, cuenta la historia de Ako, un joven guerrero indígena que con la ayuda de sus poderes ancestrales debe encontrar aliados para derrotar al general Atar, un peligroso villano que tiene atrapadas en su reino a varias víctimas.

El director de Ako y el oscuro mundo de Atar cuenta que esta historia nace por un interés de querer visibilizar la mitología indígena de nuestro país. “Estamos acostumbrados a los mitos y películas de todo el mundo —China, Japón, Tailandia, los antiguos dioses griegos—, pero lo nuestro no tiene la misma presencia [...] Aco es un héroe en el sentido clásico: un personaje que lucha contra el mal. No tiene mayores pretensiones. Pero está construido desde lo nuestro: es un enviado de los dioses, de nuestros ancestros, para protegernos. Es un adolescente delgado, desgarbado, pero no débil. Lleva una indumentaria sencilla, auténtica y tradicional, inspirada en el indígena del altiplano cundi-boyacense”, explica Acosta.

En este personaje también querían que se viera reflejado el mito muisca de El Dorado. Por esto, Ako tiene diadema, brazaletes, escudo y tobilleras de oro.