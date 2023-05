El trabajo fue intenso para todos los actores. McCarthy precisa que trabajaron fuertemente con el coordinador de escenas de riesgo, Adam Kirley y con todo el equipo de dobles a su cargo: “Era un entorno mágico. Había equipos que nunca había visto, como por ejemplo, unos balancines gigantes operados por siete personas y unos enormes aparatos que giraban y rotaban, y a veces me ponían en unos cables con los que me elevaban hasta el techo, lo que me encantaba. Fue todo increíble”.

La sensación de los actores era estar flotando y eso era importante para el director. Así recrearon muchas de las escenas aunque también hubo playas reales y lugares mágicos como Cerdeña, en Italia.

McCarthy aseguró que esta película ha sido totalmente diferente a lo que había hecho antes, “había una precisión y una calidez especial, y todo estaba muy bien pensado. La iluminación era hermosa y el trabajo de cámara, exquisito. Todos quieren trabajar con Rob Marshall, todas las personas de todos los departamentos”. La famosa actriz destacó que todos eran buenos en sus trabajos, desde vestuario con la ganadora del Óscar Colleen Atwood hasta la imponente música y contó como al terminar todos lloraron como bebés.

Sobre qué puede esperar el público la actriz en la piel de Úrsula está muy entusiasmada, “quiero que el público experimente este nuevo mundo y vea esta versión reinventada de la película que a todos nos gusta tanto. Rob Marshall y su elenco y equipo crearon un hermoso tapiz de quiénes son los que realmente componen el mundo. Y Halle Bailey realmente se apropia de ese papel” y trae a colación ese momento viral en que muchos niños se sintieron identificados con esta sirenita de carne y hueso: “Creo que vamos a estar sintiendo eso durante mucho tiempo”, concluyó.

La nueva música de La Sirenita

De la mano de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda (el mismo de Encanto), la galardonada música del clásico animado de Disney se expande a través de nuevas canciones que se suman a temas musicales icónicos como Under the sea (Bajo el mar en español) y Part of your world (Parte de él en español).

Pero además de estas icónicas canciones de la película original regresan en las voces de Halle Bailey, Melissa McCarthy, Awkwafina tres nuevas canciones Aguas indomables, Primera experiencia y Hay un rumor para darle un nuevo aire a esta historia.