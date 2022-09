Con el título de ser la película más taquillera de todos los tiempos, “Avatar”’ volverá a las salas de cine colombianas a partir del próximo 22 de septiembre, con una exitosa preventa y como preámbulo para la segunda entrega de esta historia.

Una obra maestra de James Cameron, uno de los nombres más importantes de la cinematografía de las últimas décadas, con sagas como “Terminator”, “Aliens” y el reconocido “Titanic”, le dedicó más de 15 años a la producción de “Avatar”.

Una ambiciosa producción en la que invirtieron 270 millones de dólares, logrando recaudar más de 2.700 millones de dólares en todo el mundo. Entrevista con James Cameron:

¿Por qué quería traer de vuelta a Avatar?

“Han pasado 12 años desde el lanzamiento y si tienes menos de 22 o 23 años, es muy poco probable que hayas visto la película en un cine. Si no has visto “Avatar” en cine, no has visto la película. Lo que quiero decir, es que nosotros escribimos la historia para la gran pantalla en 3D, y ahora la hemos remasterizado en 4K, en alto rango dinámico y algunas secciones de 48 fotogramas por segundo en la película.

Se ve mejor que siempre, que invita a volver a verla, pero también para toda una nueva generación de fanáticos del cine que está surgiendo, que les gusta la película, pero solo la han visto en streaming o Blu-ray, pero no en cine, donde la experiencia es diferente.

Recientemente, cuando terminamos todo el proceso de remasterización, nos dejó alucinados”.

¿Por qué crees que la película fue tan increíblemente popular entre el público?

“Creo que cualquier película es tan buena como la gente que la protagoniza. Tenemos cinco personas que aportaron su corazón y alma a esa película. Los desafíos de Zoe Saldaña eran diferentes en los personajes de cada uno de ellos. Los desafíos de Michelle Rodríguez y los desafíos de Slang Worthington y así sucesivamente, eran completamente diferentes, los que los hizo crecer como profesionales. La actuación es gente respondiendo a las acciones de otra gente, pero el caso de ‘Avatar’ era particular, están respondiendo a personas que a veces están a 10 pies de altura, lo que les complica a la hora de actuar”.

¿Y Avatar 2?

“Ha sido una nueva experiencia, enriquecedora en todos los sentidos, que nos tiene emocionados con el resultado que estamos logrando, pero ya tendremos tiempo de hablar de ella cuando se acerque su estreno. Por ahora, hay que ir al cine y disfrutar de Avatar”