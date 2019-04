La Viuda Negra y Okoye, listas para Avengers Endgame

Mientras tanto Johansson le ha ido dando varias capas con el pasar de los años a la agente. “Desde la secretaria sexy hasta esa mujer que ‘la rompe’”, explica. A Gurira le tocó construir el personaje basado en los cómics y darle la fuerza que requería porque no se había retratado en cine, “entender la idea de que era jefe de un ejército, que manejaba la seguridad de la nación. Fue realmente emocionante para mí, algo que no se había desarrollado, me conecté muy rápido con la idea y fue genial, porque la belleza de esto, como decía Scarlett, es que tenemos que colaborar entre las mujeres que estamos creando estos personajes”.

“Mi parte favorita de interpretar a La Viuda Negra es que ella no tiene miedo de ser vulnerable, esa es una de sus fortalezas. Ella no siempre sabe como va a hacer algo, solo sabe que lo va a hacer y aunque no siempre se siente capaz, lo va a intentar y a tratar de hacer lo mejor que pueda. Es una mujer plenamente realizada, ha crecido y ha aprendido a través de sus pérdidas. Es una especie de ser que fluye con el cambio y eso me gusta de este personaje”, explica Johansson.

A la hora de describir lo mejor de su personaje, Gurira precisa que es incorregible, “no está tratando de complacer a nadie, responde a algo más profundo que está arraigado en sus antepasados que crearon un sistema que ella cree hay que mantener (...). Es un personaje que puede planear una situación estratégica y al mismo tiempo tener ferocidad y estar muy a gusto con su feminidad”, concluye.

Ambas actrices destacaron el papel de Brie Larson como Capitana Marvel, y en el filme que se estrena hoy, las tres, junto a Nebula, se verán como las únicas mujeres sobrevivientes que deberán planear, con sus pares masculinos, la manera de salvar el mundo. Las críticas que se han dado sin spoilers, respetuosas con la solicitud que hicieran los hermanos Russo, directores de Avengers: Endgame, aseguran que ellas, las heroínas, tienen su momento crucial. Hoy se sabrá qué tanto