Ya lo puede decir: no me he visto la serie, pero sí la película

El 31 de octubre se estrenará la cinta Downton Abbey, basada en la famosa producción de televisión y se anunció para 2020 la película de Los Soprano, que será una precuela (que sucedió antes de la historia original). Para el periodista argentino Guillermo E. Pintos, el hecho tiene que ver con que las series son “claramente un nuevo capital cultural, como un commodity (producto básico), todo el mundo habla de eso (...). Así como en otra época era natural que un best seller tuviera una adaptación cinematográfica, casi qué es una consecuencia lógica que una serie pase al cine”.

El crítico mexicano Luis Reséndiz añade que el ángulo que se debe considerar no es solamente el artístico o narrativo, también tiene que ver con el negocio, para que el espectador se quede más tiempo y así conservar y ampliar el público cautivo. “Quienes vimos la cinta El camino: una película de Breaking Bad tuvimos el impulso de volver a ver la serie e imagina quienes no la habían visto. Ese es el impulso, que te quedes, te enganches, estés más tiempo en la plataforma”.

Para el periodista y crítico español de Sensacine, Alejandro G. Calvo, es el pan de cada día de la industria norteamericana, “lo que me interesa, más allá de ejercicios nostálgicos, es si el producto es de buena calidad o no. Lo que más me importa, más incluso de que respete al original, es que me ofrezca algo que me conmocione por la razón que sea”.

Entonces si vio la serie del profesor de química con problemas económicos (Breaking Bad) puede pasar a la película, eso sí, sin prejuicios, para que saca su conclusión. A lo mejor, como dicen los críticos, lo emociona, y si no le gusta, habrá otras. La formula se seguirá repitiendo y estos son algunos ejemplos.