“De niña mi sueño era ser actriz”

Su ventaja, en este camino en la actuación, han sido los años que le ha dedicado a la construcción del personaje con el cual se sube a los escenarios del mundo en las interminables giras de conciertos que llama Madame Periné: “Lo que el público ve en el escenario no es Catalina, es un personaje que yo creé, lo cual me ha ayudado mucho en lo que los actores llaman ‘la construcción de los personajes’.

Dentro de aquellos que le ayudaron a romper con el miedo de hacer una audición actoral, estuvo Manolo Orjuela, con quien trabajó por bastante tiempo el personaje, luego de años de rechazar una buena cantidad de papeles, tanto en cine como en televisión, que a Catalina García le habían ofrecido realizar.

“De niña mi sueño real era ser actriz, porque no pensaba que me podía dedicar a cantar; eso llegó muchos años después. De niña si soñaba con actuar, por lo que me caracterizaba, actuaba con algunos de mis familiares, así como en el grupo de teatro en el colegio y cosas así, pero llegó un momento, no sé exactamente cuándo, que empecé a tenerle miedo, y solo podía enfrentarme a ese miedo a través del escenario y la música”.