Superhéroes, los héroes de la taquilla en este 2019

4. Sorry We Missed You (Inglaterra). “Como casi siempre en el cine de Loach, hay suficiente amor y dignidad para que el discurso anticapitalista demasiado obvio no sea lo más importante”.

1. Dolor y gloria (España) . “No vi muchas películas este año, pero esta fue la única que me gustó y me conmovió del todo: es inteligente, sincera, precisa y ante todo profunda”.

*1. Pirotecnia (Colombia).

“...Te sientes llevado por una corriente suave (tal vez como uno de tantos cadáveres), te va envolviendo mientras construye una mirada única sobre

nuestra violencia...”

2. Juana de Arco (Francia).

“Libre, bella, lúdica, brillantemente mal actuada, barroca y simple, triste y llena de humor”.

3. I Was at Home, but... (Rusia) “Esta es una película animal construida con personajes animales, así de libre, así de indescifrable.”

4. Selfie (Italia). “Ferrente le da dos celulares a un par de adolescentes de un barrio deprimido de Nápoles para que se graben durante meses y con eso construye un objeto luminoso y potentísisimo”.

5. It must be heaven (Debe ser el cielo) (Palestina).

“Genial comedia del cuerpo y de los espacios, a lo Jacques Tati, a lo Buster Keaton o a lo Roy Andersson. Cine simple que se va volviendo profundamente político como quien no quiere la cosa.

*Orden arbitrario