Premian a cuatro producciones colombianas en festival indígena internacional

Por otro lado, Llueve sobre babel (Colombia, España, Estados Unidos), dirigido por la colomboespañola Gala del Sol (Natalia Hermida), ha estado recibiendo varios premios en diferentes festivales internacionales tras su estreno mundial este año en el Festival de Cine de Sundance, y su estreno internacional en el Festival de Cine de Róterdam. Ha sido ganadora del Gran Premio del Jurado en Inside Out Toronto como Best First Feature, y ganadora como Mejor Película Internacional en los Pride Awards 2025 en Nueva York (Estados Unidos). También obtuvo diversas nominaciones a los IFFA Awards en Australia, que se llevarán a cabo el 6 de diciembre en el Forum Melbourne, del International Film Festival Of Australia: Mejor Película Internacional, Mejor Guion Internacional (Gala del Sol), Mejor Dirección Internacional (Gala del Sol), Mejor Cinematografía Internacional (Sten Olson), Mejor Actor Internacional (Jhon Narvaez y John Alex Castillo), y Mejor Actriz Internacional (Sofía Buenaventura).

Le puede interesar: Akababuru, el cortometraje paisa que representa a Colombia en la Berlinale

Además, la película ha continuado su recorrido de festivales en el TIFF Transilvania (Rumania), Sofia Pride Film Fest (Bulgaria), Riviera International Film Festival (Italia), Brussels International Fantastic Film Festival (Bélgica), Out Film Fest (Connecticut), y tuvo una proyección especial en Pixar Animation Studios.