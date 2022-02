La actriz Dakota Johnson es la elegida para protagonizar "Madame Web", la película del universo Marvel derivada de la saga "Spider-Man" y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Según una exclusiva del diario especializado Deadline, Johnson, conocida por aparecer en "The social network", "The lost daughter" y en la trilogía "Fifty shades of Grey", se encuentra negociando –a través de su agencia de presentación– con Sony su papel principal en la película "Madame Web".

Aún se desconocen los detalles acerca de la forma que adquirirán la trama y el guión de "Madame web", que se convertirá en la primera cinta de Marvel basada en una superheroína desde que Sony Pictures cuenta con los derechos de explotación de la franquicia.