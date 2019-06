Jessica Chastain se inspiró en Terminator 2 para Dark Phoenix

Le pintaron las cejas de rubio y su maquillaje es muy básico. Del pelo rojo de Jessica Chastain poco quedó en su papel de la maléfica Smith en la saga X-Men.

La duodécima cinta de los mutantes es, según su escritor y director Simon Kinberg, distinta desde un punto de vista temático a las películas previas de este universo de mutantes. “Después de casi veinte años –dijo en las notas de producción de la cinta– era tiempo para un cambio. Sentí que un tono más crudo era apropiado para esta historia porque quería que fuera más intensa, íntima y personal”.

El director escribió el papel de Smith específicamente para Chastain, se volvieron buenos amigos después de su trabajo en Misión rescate (2015), de Ridley Scott, y que Kinberg produjo.

La actriz californiana confirmó, en esta entrevista cedida para EL COLOMBIANO por Twentieth Century Fox, que hacer parte de esta saga es una gran experiencia.

¿Has sido fanática de las cintas de X-Men?

“Sí, he sido de las seguidoras que se divierten con crispetas y una película de X-Men. Me encantan los actores James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence, por supuesto, Simon Kinberg, el director. Adoro a Sophie Turner de Game of Thrones, así que estaba bastante emocionada”.

¿Cómo decidió hacer parte de la cinta?

“Simon y yo nos conocemos desde Misión rescate y cuando me habló por primera vez de que me uniera a esta película de X-Men, me explicó sobre esta criatura de otro mundo que alentaría a Jean a dejar que su poder saliera adelante. Cuando me envió el guion y leí la escena en la que Jean y yo nos encontramos, con un diálogo increíble, pensé que estaba tan bien escrito. Esa escena en particular me hizo querer unirme”.

Su papel es de villana...

“Interpreté a una antes, entre comillas. Hay una especie de áreas grises, creo que de eso se trata y eso es lo que explora esta película. Vemos héroes que hacen cosas complicadas y, a veces, asuntos que los benefician a ellos mismos y no necesariamente a otras personas. Vemos a mi personaje tratando de poseer el poder de Jean, pero también en cierto sentido la alenté a que lo aceptara y no se avergonzara de este y a que no necesariamente sintiera que tenía que ser una niña buena que cumplía con las reglas y se sentaba en una esquina a esperar las órdenes del profesor X”.

Hay bastante de empoderamiento femenino...

“Es un tema muy interesante para mí y me gustó ese momento con Jennifer Lawrence y James McAvoy cuando ella se refiere a X-Women, ese poder femenino de la saga. En esta película Jean es la X-Men más poderosa en el grupo y, sin embargo, por alguna razón, las mujeres en el pasado han estado en segundo plano. Me gusta que Simon (director) haya dicho: ‘hey, cambiemos esto un poco y comentemos lo que se ha creado’, y eso es algo necesariamente correcto”.