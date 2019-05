Hoy es el día: Que la fuerza te acompañe

La frase es tan popular como la saga que completa 42 años en el cine: May the force be with you, que traduce “que la fuerza te acompañe”. Ha sido mencionada en todas las películas de Star Wars cerca de 160 veces (esas son las cuentas que los fanáticos han hecho), y se ha usado para desearle buena fortuna a un personaje que se dirige hacia otro camino.

Es el día

Todo comenzó con un juego de palabras: May the force y May the 4th suenan similar en su pronunciación en inglés. En 1979 miembros de la política en Inglaterra felicitaron en un periódico a Margaret Thatcher cuando comenzó su mandato como primera ministra del Reino Unido, “May the 4th Be with you, Maggie. Congratulations”, escribieron.

Las primeras celebraciones de ese 4 de mayo como el Día Star Wars comenzaron años después, exactamente en Canadá, en 2001. Hubo concursos, maratón de películas y venta de recordatorios. La fiesta sigue vigente.

Si ve a alguien vestido hoy de Chewbacca (más ahora que se conoció la noticia del fallecimiento del primer actor que estuvo detrás de su disfraz, Peter Mayhew) o con alguna camiseta que haga alusión a los Jedi, a Darth Vader o a un Soldado imperial, ya sabe qué pasa. Si sus amigos comparten imágenes de estos personajes en redes sociales o en sus fotos de perfil, no se asuste, es un seguidor celebrando el día de su película favorita que justo este año tendrá una nueva entrega, en diciembre.

Para que esté a tono, aquí van algunos datos que ha dejado Star Wars en su historia y “que la fuerza te acompañe” .

Las que más han recaudado

Las tres películas más taquilleras de este universo han sido: Star Wars: el despertar de la fuerza (Es la tercera más taquillera en la historia del cine con 2.068 millones de dólares), El último Jedi (1.332 millones de dólares) y Rogue One: A Star Wars Story (1.056 millones de dólares)

La más ganadora en los Óscar

Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza es la película de la Saga más premiada en los Óscar de la Academia con 7 estatuillas. Dos premios se llevó El imprerio contraataca y uno más El retorno del Jedi. En total la saga tiene 10 Premios Óscar.

Los tráiler en la era youtube

30 millones de visitas recibió el primer tráiler de Star Wars: El despertar de la fuerza en menos de 24 horas en Youtube, esta también fue la película más larga de la saga con dos horas y 15 minutos.

La compra de Disney

El negocio se cerró en 2012, la compañía Disney le pagó a George Lucas U$ 4.050 millones de dólares. Le compró la franquicia de Star Wars y también su empresa, Lucas Film. 3

Cuestión de presupuesto

Según la revista Forbes, la película de la saga más cara en su producción fue Star Wars: el despertar de la fuerza (245 millones de dólares), la más barata, Star Wars episodio IV: una nueva esperanza (13 millones de dólares)

Ganancias extras de la franquicia

Forbes indica que Por cada dólar que Star Wars gana en taquilla, genera 4 dólares más en mercancía distinta a las películas. La recaudación total (venta de películas y mercancía) es de más de 19 mil millones de dólares al año, sin incluir videojuegos y libros.

Espacios familiares para los fans

Halcón Milenario, la Nave de la Resistencia, los hangares, el centro de control de la mina, los sets de la Primera Orden, el Destructor Estelar, el Mega-Destructor y los Aposentos de Kylo.

Dónde se grabó El último Jedi

Para esta cinta de 2017, el diseñador de producción, Rick Heinrichs trabajó en sets de escala monumental, 120 en total, que ocuparon Pinewood Studios en Londres además de Dubrovnik, Croacia, y la ruta Wild Atlantic Way, en Irlanda.

El dinero recaudado por las películas

Desde el estreno de la primera película en 1977, Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (que se llamó originalmente La guerra de las galaxias), la franquicia creada por George Lucas ha recaudado más de 6.000 millones de dólares.

Los primeros soldados de asalto

Brian Muir esculpió las primeras armaduras de estos personajes blancos que aparecieron en la primera película. La producción precisaba al menos 50 disfraces. Los trajes debían adaptarse a personas que midieran desde 1.55 hasta 1.85 c.m.