Increíblemente, así su trabajo sea la musicalización de películas, el paisa Sebastián Zuleta es capaz de ver una cinta sin estar solo pendiente de las melodías: “Me puedo desconectar y simplemente vivir la película, me daría muy duro no poder concentrarme por solo estar oyendo la música”, pero eso sí, si hay algún sonido o melodía que le llame la atención, toma nota y después la vuelve a ver para analizar y aprender.

Ahí encontró una oportunidad en Los Ángeles y sin pensarlo mucho se fue, “hubo sacrificio de dejar a la tierrita, la familia, los amigos, no es lo más fácil , pero había una fuerza mayor que me llamaba y se empezaron a abrir puertas”.

Una gran felicidad para él fue trabajar en Encanto y aprender tanto de esa filosofía de estos estudios sobre el trabajo en equipo. “Es que hay muchísima gente involucrada y es una de mis cosas favoritas en este medio, la colaboración, no hay egos porque todos vamos hacía el mismo objetivo que sea la mejor historia, la mejor película. No se trata de mí, sino de cómo yo le puedo servir a la historia”.

Es que no es todo color de rosa como muchos pueden pensar, “no es todo alfombra roja, hay lados oscuros porque no es fácil, estamos lejos de la casa, uno está muy solo, se cierran puertas y me le quito el sombrero a ella porque yo no sé lo que es pararse al frente de una cámara y hacer audiciones, la admiro cantidades y nos celebramos constamente todos los triunfos y nos acompañamos también en los momentos difíciles”.

Sobre los colegas colombianos conoce al también paisa David Murillo, “es que estudiamos en el mismo colegio, he visto su proceso y lo talentoso que es y ese sueño de seguir adelante y de trabajar por todo esto que nos apasiona”.

Hace 16 años eran pocos los colombianos que podía encontrarse labrándose un camino en la industria musical cinematográfica, hoy son más notorios los talentos, por eso cuando produjo la música del tráiler de Encanto con la canción Colombia Mi Encanto, de Carlos Vives, compuesta por Lil-Manuel Miranda trabajó con una plantilla de músicos colombianos, “toda esa música que se grabó por ese trailer es talento colombiano, son personas con las que crecí o nos conocimos en el camino”, cuenta.

Le puede interesar: Agudelo 888, el DJ de Karol G, se estrena como productor con la canción Modo Avión

Y como el trabajo no para después de Wish vienen varios proyectos, “el 14 de febrero sale una película en Netflix que se llama Players con Gina Rodriguez, una comedia romántica muy chistosa. Hay otra que se llama Flint Strong, la historia de una boxeadora que ganó dos medallas olímpicas, está increíble y creo que sale en agosto, septiembre y hay otra que se llama Blurred Lines, que es la adaptación del videojuego, ahí tuve el privilegio de trabajar con Steve Jablonsky, el compositor de Transformers”.

Su sueño es componer la música completa en una película de Disney. “Ahora estoy trabajando con ellos como editor de música con ellos, pero quiero llegar a componer las melodías que están en la película, vamos remando para allá”.