“Fue un proceso difícil porque no quería apresurar nada, estaba esperando el momento oportuno, no quería salir por salir, porque la gente no merece recibir un producto solo por el apresuramiento. Con Kapo llevamos dos años trabajando para poder llegar a Modo Avión, mi primera canción”, cuenta el paisa Agudelo en charla con EL COLOMBIANO.

Seguirá tras el tornamesa

El DJ reitera que esta nueva faceta no significa que vaya a quedar atrás el rol de deejay, tanto así que ya está listo con su proyecto “puestos pal perreo” para arrancar con Karol G la segunda etapa del Mañana será bonito por Suramérica.

“Viene una faceta más bonita, porque es meterle eso que faltaba para poner a la gente a perrear”.

Le recomendamos: Gafas negras, lo nuevo de Maluma y de J Balvin, ya está al aire en YouTube; escúchela aquí

Sobre el título de la canción, el ahora productor dice que tiene que ver con desconectarse de la realidad, “salir de los problemas y entrar en ese mode para sacar esos pasos prohibidos a pasear. La idea es disfrutar de los buenos momentos, eso es Modo avión”.