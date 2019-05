Conozca a Naomi Scott, la nueva princesa de Disney

La soberana de la película animada tiene el pelo largo, tan largo que le llega debajo de la cintura. La Jasmín de carne y hueso, en la nueva película de Aladdín, usó extensiones para verse similar. Ambas tienen los ojos marrones y son esbeltas, la mayor diferencia física son sus vestidos, más variados y coloridos los de la real. La animada siempre será recordada por su top ombliguero y el pantalón harem.

Esta semana llega otra de las apuestas de Disney para regresar, con personajes reales, a una de sus cintas icónicas. Dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Will Smith como el genio, Mena Massoud como Aladdín y Naomi Scott como Jasmín.

Será 38 minutos más larga que la de 1992, apelará a la nostalgia con la misma canción que fuera famosa en ese año, Un mundo ideal, pero ahora grabada por Zayn y Becky G y trae los adelantos tecnológicos de esta era en cuanto a filmografía se refiere.

Naomi Scott, de 26 años, habló con EL COLOMBIANO de su rol como nueva princesa de Disney en esta era moderna.

¿Cómo describe a la princesa Jasmín de este Aladdín?

“La describo como una mujer con la que se puede entablar una relación de manera sencilla y fácil, alguien que emprende un viaje para encontrar su voz y es valiente al hacerlo”.

¿De qué características de la Jasmín de los dibujos animados se apropió para construir su papel?

“Tomé mi experiencia personal con esa película, lo mucho que me impactó al crecer y lo que ese personaje significó para mí. Al traerla de vuelta quise mantener ese sentimiento. Yo me sentí fortalecida con Jasmín cuando era más joven, así que quería que eso no se perdiera. A la vez, quise añadirle el sello que necesita una audiencia en 2019”.

En oriente se tiene una visión diferente de las mujeres a la que tenemos en occidente, ¿cómo conciliar esas dos formas de entender lo femenino y nuestro rol en la sociedad?

“Tenemos una ventaja y es que desde hace algún tiempo se visibilizan más las cualidades de lo femenino y no para etiquetarlo sino que va mano a mano con el liderazgo. Entonces las mujeres realmente se convierten en líderes increíbles y bien formadas, eso se nota cada vez más y más. Me encanta el hecho de que Disney realmente aliente y adopte con sus personajes lo que eso implica. Para mí es un honor ser parte de esto y es algo de lo que estoy realmente orgullosa”.

¿Cómo ha visto la evolución de las princesas de Disney?

“Me ha encantado lo que Disney ha hecho con sus heroínas y la idea de la princesa en general, ya sabes, ser una princesa en el contexto en el que viven estas mujeres, pero lo que me encanta es que se centra en ellas como seres humanos y hay un viaje natural que es esa historia que conocemos. Vimos a La bella y la bestia y sé que Emma Watson fue realmente muy reflexiva acerca de la forma en la que se abordó el tema con todas estas heroínas de Disney en acción real. Personalmente me encanta lo que hemos visto y me considero muy orgullosa de ser una de ellas”.

¿Qué tal fue compartir el set con Will Smith y Mena Massoud?

“Fue increíble. Obviamente Will es tan icónico que yo pedía que me pellizcaran para aterrizar que estaba trabajando con él. Es realmente uno de los actores más generosos con los que he trabajado, tanto dentro como fuera de cámara y eso lo distingue, lo hace muy especial. Y con Mena era la primera vez que estábamos juntos y realmente nos conectamos. Él impregnó a todos con su personaje, es un actor fantástico que entendió este viaje en el que nos divertimos mucho juntos. Me siento muy bendecida por hacer parte de este increíble reparto”.

La química entre los tres es muy notoria...

“Agradezco que lo noten y es cierto, nos divertimos muchísimo juntos y Will es pura comedia. Todo fue fantástico”.

La princesa Jasmín tiene en la película vestidos muy elaborados, ¿cuál es su favorito?

“Esa es una pregunta muy difícil. Realmente me encanta el vestido en el que estoy esperando a Aladdín para el video de la canción, no está en la película. Ese vestido es rosado y naranja, muy vistoso”.

¿Y en la película?

“Michael Wilkinson, el diseñador de vestuario, es un genio e hizo un trabajo maravilloso en toda la cinta. Me encantan todos los vestidos, los colores y esa fusión que él consiguió entre las culturas es increíble”.

Se sabe que canta en vivo en la cinta...

“Fue realmente interesante porque mi sensibilidad musical es muy diferente. Mi voz es más R&B, la idea de cantar en vivo era genial. Quise hacerlo así, en vivo, para mantener a la audiencia conectada y que sintiera lo que ella estaba pasando en ese momento, eso le agregó una capa a Jasmín que fue realmente interesante y especial”.