Endgame ya es la más taquillera en Colombia

Los récords no han terminado, ni siquiera en el mundo. En este momento va de segunda en la lista de producciones que más dinero han recaudado: solo la supera Avatar, que sumó 2.788 millones de dólares. Endgame suma hasta el momento 2.272 millones de dólares, según la página Box Office Mojo, y otra vez la misma advertencia: todavía se está viendo. Todavía puede sumar más.

Atrás dejó a Titanic (2.180 millones). Según estimaciones publicadas este domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations, lo logró con 145,8 millones de dólares generados este fin de semana en América del Norte y un total de 2.190 millones en dos semanas a nivel mundial, la cuarta y última entrega de las aventuras de Iron Man, Hulk, Thor y compañía superó también a Star Wars - El despertar de la Fuerza (2.070 millones).

El filme, número 22 del universo Marvel, fue estrenado hace apenas 11 días y ha recaudado 575,8 millones de dólares únicamente en China.

Los expertos de Hollywood prevén un futuro brillante para “Avengers”, que ha dejado satisfechos al 96 % de quienes la han visto, gracias a sus espectaculares combates y un reparto igualmente atractivo: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper y Josh Brolin.

Seguir sumando

Este año los superhéroes de Marvel no se quedan quietos. El turno para el 4 de julio es de Spiderman: Lejos de casa. Esta comienza justo cuando termina Avengers: Endgame, por eso el adelanto que se vio esta semana trae una advertencia del hombre araña, interpretado por el joven británico Tom Holland: “Si no te has visto Endgame, detente, pues el siguiente video tiene muchos spoilers”.

La cinta es la segunda parte de la serie Spider-Man: regreso a casa, y aunque el superhéroe quiere unas vacaciones lejos de los actos heroícos, Nick Fury le pondrá a investigar sobre el misterio de varios ataques de criaturas elementales, que traerán caos a todo el continente.