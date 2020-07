Ennio Morricone, dijo su médico y amigo Vincenzo Denaro, estaba fantaseando con quién se aliaría en el paraíso, si mejor Beethoven o Mozart. También dejó una carta con la que se despidió de sus amigos. “Yo, Ennio Morricone, he muerto. Una sola razón me lleva a despedirme de este modo y pedir un funeral privado: no quiero molestar a nadie”. Tenía 91 años, que había cumplido el 11 de noviembre. Estaba lúcido, acompañado de su esposa, Maria Travia.

El compositor italiano dejó unas 500 bandas sonoras...