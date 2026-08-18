‘Ayuno y cenizas’: el documental colombiano que cuenta la historia de cuatro hombres y su lucha con las drogas

Muy pronto estará rodando en Colombia la película documental ‘Ayuno y cenizas’: ¿suerte o destino?, una obra realizada por los cineastas Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, de Quo Cine. Esta historia relata la vida de cuatro hombres de Bogotá, Fabián, Andrés, Dairon y Daisson, quienes cuentan sus experiencias de vida relacionadas con las drogas, especialmente con el bazuco.
Son cuatro retratos cercanos que se apartan de los prejuicios y de las miradas ajenas o endurecidas frente al tema. Se trata de una película sobre las dificultades inesperadas que cualquier familia puede llegar a enfrentar, recordando que, ni en la antigüedad ni en el presente, nadie está exento de un cambio de fortuna.