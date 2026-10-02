La directora del Bienestar Familiar denunció en Fiscalía amenazas en su contra por redes sociales

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, denunció en la Fiscalía General de la Nación una serie de mensajes intimidantes y amenazantes en su contra que, según su relato, comenzaron a circular en redes sociales después de un debate político en el Senado de la República. La funcionaria ha estado envuelta en polémicas por la definición de familia y por la decisión de implementar la palabra “niñez” en lugar de “niños y niñas”.
El episodio se presentó el 22 de septiembre de 2026, según relató en su relato ante el ente acusador, durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado en la que se analizaba el presupuesto del ICBF para 2027 y la reorganización de varios programas de la entidad.
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Durante su intervención, Restrepo explicó las modificaciones en iniciativas relacionadas con familias y comunidades y señaló que algunos de sus nombres serían modificados. Sus declaraciones generaron un intercambio con el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde), quien, según la denuncia que dio a conocer Caracol Radio, interpretó sus palabras como una postura que desconocía la diversidad de las familias colombianas.