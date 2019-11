Regresa Frozen, el cuento de hadas más helado

Josh Gad

Entrevista

“Una cinta hermosa llena de acción y aventura”

¿Qué les espera a los aficionados al cine con Frozen 2?

“Decir que esta película es ambiciosa es poco. Es una continuación de un viaje que se basa no solo en la historia de la que todos se enamoraron, sino que profundiza y enriquece a los personajes e introduce nuevos que creo que serán tan icónicos como Anna, Elsa, Kristoff, Sven y Olaf. Es hermosa, asombrosamente hermosa, pero al mismo tiempo, también es una película que te deja al borde del asiento, en la que no sabes lo que sigue y habrá muchas sorpresas”.

¿Qué decir de Olaf?

“Tiene un viaje de crecimiento y autodescubrimiento. En Frozen 2, él es definitivamente más curioso que en la primera y tiene un poco más de visión del mundo y, a veces, eso tiene repercusiones”.

¿Cómo fue el proceso de trabajo en la película?

“Lo que encuentro tan entrañable y maravilloso es el espíritu de colaboración que me permite jugar. Los directores no tienen reparos sobre el diálogo ni las ideas. Quieren que los artistas entren allí para hablar sobre ellas y explorarlas por completo. Siempre están dispuestos a escuchar comentarios y ver qué funciona mientras se esfuerzan por nunca conformarse con nada. Ese es un lujo que no suele encontrar”.

¿Qué tiene de especial la música de Frozen 2?

“No está tratando de ser Frozen. Está haciendo lo suyo y agregando un tapiz de música ya increíble. Espero una nueva lista de videos de YouTube con personas cantando estas increíbles canciones”.