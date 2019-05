Esto dice Halle Berry sobre su papel en John Wick 3

En los entrenamientos tenía una lycra negra, muy parecida en su textura a esa brillante y ajustada al cuerpo que usó en Gatúbela. Hoy Halle Berry luce una figura tan o más trabajada a la que tenía hace 15 años cuando salió en esa cinta del universo DC Cómics.

Para el papel de Sofía en John Wick 3: Parabellum, Berry interpreta a una asesina y cuenta Chad Stahelski, el director, en un video de promoción, que el nivel de compromiso tanto de Berry como de Keanu Reeves con el entrenamiento físico fue intenso. “No fue normal, les costó sudor, sangre y lágrimas”. Estas últimas, explicó la actriz, vinieron cuando en pleno ensayo de las peleas que se ven en la película se rompió tres costillas.

Halle Berry cuenta además, en esta entrevista cedida por Cine Colombia para EL COLOMBIANO, los detalles de trabajar en este filme.

¿Cómo fue su preparación física para esta película?

“Creo que fueron los seis o siete meses más fuertes que he tenido en toda mi vida artística. Nunca había trabajado así de duro, y no quise renunciar a la exigencia, eso nunca fue una opción. Aprendí Judo, Jiu-Jitsu, Kung-fu y otras técnicas de combate que no solo me sirvieron para la realización de esta película, sino también para mi vida. Esa fue otra de las razones para hacerla, y ahora no quiero parar, quiero seguir entrenando y practicando”.

¿Cómo describe a Sofía, su personaje en John Wick 3?

“Es una persona que ha realizado el mismo trabajo que John Wick. Al principio del filme no se encontraba en el “juego”, como solía estarlo, ya que fue promovida y está en una posición superior, pero por culpa de John es empujada de nuevo en ese juego de asesinatos. Recibir una moneda en ese mundo ficticio que ha creado la saga de John Wick, significa un llamado al cual se debe responder, es el código de ética”.

Entonces ella debe involucrarse otra vez...

“Sí, en eso en lo que no quería regresar jamás, también porque su hija está en riesgo. Creo que Sofía le aporta a la película corazón y alma, ella representa algo real y tangible. Con otros personajes de la historia uno algunas veces no sabe quiénes son o por qué están peleando, porque es un secreto o un misterio, pero con Sofía no es así por lo real que es, ella pelea por algo que le importa”.

¿Qué puede decir de Keanu Reeves y su trabajo con él?

“Uno no puede llegar a la posición en la que él está sin haber hecho un trabajo estelar. Keanu es un actor determinado, implacable, talentoso e intrépido. Siempre está dispuesto a intentar a hacer lo que sea y no para hasta lograrlo hacer de la forma más correcta”.

¿Cómo fue trabajar con perros en esta producción?

“Me convertí prácticamente en su entrenadora. Pasaba cuatro días a la semana con ellos, dos o tres horas diarias. Eso implicó hacer los ejercicios en su compañía como lo hacían sus entrenadores, fui descubriendo cómo eran y cómo se comportaban, a medida que los entrenadores les ponían ejercicios y les enseñaban, yo hacía lo mismo. Por lo que al final yo también pude ordenarles y creamos una relación real”.

¿Entrenó con los dos pastores belgas que se ven en la cinta?

“Eran en realidad cinco perros diferentes de esa raza, necesitamos a los cinco para interpretar solo a los dos que se ven en pantalla, y me encantó trabajar con ellos. Soy una persona que ama a los animales, tengo dos, por lo que la parte más tierna y dulce de mis días era ir a trabajar con ellos”.

¿Qué es lo que más le gustará a la audiencia de John Wick 3: Parabellum?

“Los espectadores van a amar lo mismo que amó de las dos primeras partes de la cinta, toda esa carga intensa de acción. También va a ver cosas nuevas que no vio en las entregas pasadas, como perros que pelean casi al nivel de un hombre. Todavía van a tener a este misterioso personaje de John Wick personificado por Keanu Revees, quien lo interpreta de una forma muy profunda con esa dulce historia que tiene con los perros. Lo que por cierto hace que John y mi personaje tengan un momento y conecten. Pienso que la audiencia saldrá de la sala de cine esperando con ansias que salga la cuarta parte”.