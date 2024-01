EL COLOMBIANO entrevistó virtualmente a Jussi Vatanen y a Alma Pöysti, los protagonistas de esta peculiar comedia romántica. Ellos conversaron sobre el significado del amor, sobre la precisión del guion de Aki y sobre las tribulaciones de la clase trabajadora de Finlandia.

¿Cuál fue el proceso para preparar a los personajes? Esta es una historia de amor, pero es una diferente...

Jussi: “Bueno, creo que todo empezó con el guion. Aki y yo tuvimos una reunión un día y Aki nos dijo que quería hacer un filme con nosotros. Y fue totalmente sorprendente y genial. Pero luego tomó un año hasta que terminó el guion. Y cuando tuvimos el guion en nuestras manos, fue una experiencia muy placentera de leer: un guion muy bueno y divertido y trágico. Y, bueno, Aki también es un hombre de pocas palabras. Sí. Así que tal vez fue el guion más corto que hemos visto. Y yo tenía el sentimiento de que todo estaba ya en el guion. Como cada detalle, cada puntuación, cada línea. Que no había nada que añadir o nada que inventar por sí mismo.

Y sí, así empezó. Y, por supuesto, venimos de Finlandia. Sabes, hemos estado creciendo bajo la influencia de Aki Kaurismäki durante toda nuestra vida. Aki ha hecho como 20 películas y ha sido un nombre de la comunidad en el cine finlandés por tanto tiempo. Así que su género y su estilo de hacer películas y cómo nosotros, como actores, deberíamos portar nuestras actividades, fue algo claro antes de empezar. Y yo mismo, vi de nuevo sus películas, solo para recordarlas. Vi La Vie Bohème y Le Havre. Pero no quería ver tantas, como todos sus películas, porque tuve el sentimiento de que no quería copiar algo que alguien había hecho antes”.

En el filme vemos que la mujer adopta a un perro e intenta cambiar la vida de un alcohólico. Y ambas acciones son actos de amor. Eso me lleva a preguntar si el amor es un escape a la soledad...

Jussi: “No lo sé. ¿Hay una salida de la soledad? De alguna manera. Todo el mundo es solitario en su propio modo. Pero, por supuesto, estos personajes son extremadamente tímidos y muy solitarios y cuando el amor entra en la pantalla, su vida cambia. Así que, de alguna manera, el amor es para ellos. Pero no es una cuestión de las otras personas o de la gente o de su compañero. Al menos mi personaje tiene sus propios problemas que tiene que resolver. Tiene que encontrar el coraje de abrirse a sí mismo. Él es este estúpido, un alcohólico estúpido y tiene que hacer un cambio en su vida. Es solo el comienzo de empezar a amar a alguien. Así que... No sé. Bueno, supongo que todos pueden relacionarse con esas sensaciones de que puede ser asqueroso caer en el amor”.

Alma:“Pienso que el amor es una forma de estar solos juntos. Tal vez eso sea lo que ocurre”.

Kaurismäki retrata la devastación del mundo, la inactividad del capitalismo y el aislamiento de la vida contemporánea. Una de las ideas centrales de la película es cómo las películas y el amor de las películas juegan un papel en las vidas y en las relaciones de estos personajes...

Alma: “Sí, creo que tienes la razón. No hay nada elitista sobre la forma en que él filma. Es como si conversara con sus maestros cinematográficos, de alguna manera. En la pantalla incluye referencias a Chaplin, a Godard, a Jim Jarmusch, pero no por eso la película excluye a la gente. Viene de un lugar muy apasionado, amable y respetuoso. Así que no excluye a nadie. Y si no obtienes las referencias, no te pierdes. No es el final del mundo. Entonces, tal vez las descubras más tarde. La película completa está llena de estos gemelos ocultos. Algunos los obtienes y otros no. Depende de tus propias referencias. Pero no tienes que tenerlos para disfrutar de la película. Y eso es muy bueno”.