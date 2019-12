La actriz Jamie Lee Curtis regresa a una mansión de estrellas

Es hija de Hollywood: sus padres fueron Janet Leigh, la estrella de Psicosis de Hitchcock, y Tony Curtis, famoso actor de más de una centena de cintas de todo tipo. Esa pasión la heredó Jamie Lee Curtis, quien interpreta a una codiciosa familia.

Cargada de humor negro, un asesinato, una infinidad de sospechosos y varios giros inesperados en la trama, este fin de semana se estrena en salas del país Entre navajas y secretos, una historia que le rinde tributo a la maestra literaria del misterio: Agatha Christie.

El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es llamado para investigar la muerte de Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un afamado escritor de novelas policiales que ha sido asesinado en su mansión después de celebrar su cumpleaños 85. Todos, desde su disfuncional familia unida solo por el amor al dinero, hasta sus devotos empleados, pueden ser los culpables. Blanc deberá pasar por un camino lleno de mentiras y falsas pistas para descubrir la verdad detrás de la inesperada muerte de Harlan.

La película cuenta actualmente con una calificación de 97 % en Rotten Tomatoes. Es protagonizada por Daniel Craig (Casino Royale), Chris Evans (Capitán América), Toni Collette (El legado del diablo), Jamie Lee Curtis (Halloween), Christopher Plummer (Beginners, así se siente el amor), Ana de Armas (Knock, Knock) y Don Johnson (Miami Vice), entre otros.

Jamie Lee Curtis interpreta a Linda Drysdale, la hija mayor de Harlan Thrombey, quien comparte las mejores cualidades de su padre. Una feroz y poderosa empresaria que construyó su empresa desde cero, y que se resiste a que el detective Blanc se entrometa en los asuntos familiares.

Interpretando este rol la actriz está Jamie Lee Curtis, conocida como la “reina del grito” por su participación en la tenebrosa saga de Halloween y las películas La niebla y Prom night. La actriz también ha protagonizado títulos como ‘De mendigo a millonario, Un viernes de locos y Eternamente joven.

¿Cómo ve la relación de Linda con su familia?

“Es la hermana mayor y hace parte de una familia que es como cualquier otra. Tiene un esposo y un hijo, y debe estar pendiente del resto. Nos amamos los unos a los otros, también todos tenemos un montón de sentimientos pero es común y corriente. La película es la historia de un asesinato pero, en realidad, la base de la historia es la familia y las relaciones entre ellos”.

¿Cómo fue el trabajo con el director Rian Johnson?

“Es un director de cine que sabe exactamente lo que quiere. Él no graba nada que no necesita y es muy claro con lo que quiere, además de que también es muy apasionado. Como sabe exactamente lo que necesita, a uno como actor le ayuda a llegar allá. Él ama lo que está haciendo y le apasiona mucho ver todo el trabajo que le invierte el elenco y la producción. Es muy positivo y muy callado. Y no hace demandas, es más un colaborador”.

¿Cómo definiría esta película?

“Claramente es para el fin de semana de acción de gracias. Si tú quisieras ir a ver una cinta sobre una familia disfuncional y llevar a la tuya a verla para divertirse, entonces esta es. Es una comedia para la familia y tiene humor para todos. Incluso en esta producción están casi que incluidas todas las generaciones. Además, es muy agradable para ver, está muy bien escrita y tiene grandes actores”.

¿Cómo prepara su interpretación como actriz?

“Fui animadora en el colegio y creo que ese es mi trabajo como persona, en cada una de las cosas que hago. Creo que yo soy eso en mi familia y en mi trabajo. Amo lo que hago y el equipo de producción.

En el rodaje terminamos viviendo en la cocina de la casa donde estábamos grabando. Fuimos muy cercanas con Charlotte, la dueña del inmueble y me di cuenta que la cocina era el centro de la familia. Así que me convertí en el centro de todo, porque estaba en la cocina, incluso cocinando durante el día”.