Las fallidas vacaciones en Europa de Spiderman

Actor: Andrew Garfield

Director: Marc Webb // Productor: Columbia Pictures

Películas: The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014

Villanos: Lagarto, Electro

y Duende verde.

Peter Parker: Es asistente en un instituto de ciencias, vive con sus tíos luego de ser abandonado por sus padres. Se siente atraído por Gwen Stacy (Emma Stone). Descubre que su padre trabajó para laboratorios Oscorp en un proyecto de regeneración molecular

Poderes: También los toma tras ser mordido por una araña alterada genéticamente. Lanza telarañas a través de mecanismo creados por el mismo.

Traje: Los ojos son más blancos y más grandes y las telarañas resaltadas en el traje eran de color dorado. El logo de la araña es negro y sigue en el pecho.