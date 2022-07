¿Es la primera vez que hace doblajes?

“Sí, fue una sorpresa total, una vez me pidieron hacer un casting de voz y solo supe para qué era cuando me confirmaron que me habían escogido. Lo veo como una nueva opción profesional, me quedó gustando y estoy muy interesada en estudiar el tema del doblaje, de hecho en el lugar en el que hicimos el trabajo es una de las escuelas más importantes de doblaje en Colombia, así que me gustaría seguir haciendo la voz de diferentes personajes o proyectos, porque vi que tengo esa facilidad y me quedó gustando, así que me quiero capacitar”.

¿Cómo fue ese proceso, esa logística de poner la voz?

“Me ponían las imágenes puntuales de mi personaje y sobre ellas tenía que poner mi voz y los de producción me iban guiando, en especial con los tonos. Descubrí que la voz es un insumo muy valioso en mi trabajo y que no lo trabajaba tanto”.

¿Cómo se sintió como Linterna verde?

“Una guerrera igual a ella, tanto así que hubo momentos en los que salía del estudio de grabación hablando, creyéndome y sintiéndome el personaje, eso fue lo más bonito”.

¿Qué tal la experiencia presentando noticias?

“Sigo con el Show Caracol en la emisión de las siete de la noche, todos los días aprendiendo de mis compañeros, del noticiero, me encanta que el público haya aceptado esta propuesta, porque es un cambio grande para mí después de haber pasado por los realities, a la gente le gusta la manera en las que les cuento la historias del entretenimiento.

¿Le queda tiempo para otros proyectos?

“Sigo con proyectos personales en YouTube, quiero seguir creciendo en las diferentes plataformas, porque quiero estar vigente y activa, le estoy moviendo mucho la ficha a ese tema, porque antes era más tranquila con las redes. Estoy disfrutando la vida con mi esposo, viajando, conociendo más de la vida”.

Fue una de las pionera de La Voz, ¿está viendo el programa?

“Si, yo fui una de las pioneras y me encanta el programa, obvio que lo estoy viendo, me encanta, me gusta mucho el rol de Laura (Acuña) e Ivancito (Iván Lalinde). Los niños siempre nos sorprenden y nos recuerdan la importancia de seguir sorprendiéndonos, por siempre será un formato ganador en Colombia y en el mundo. Me parece muy positivo cerrar el día con un programa como este” .