Película colombiana “Los conductos” gana importante premio en Berlín

El Oso de Oro, máximo premio del Festival Internacional de Cine de Berlín, se lo llevó la iraní There is no Evil, e Mohammad Rasoulof. La película –cuatro capítulos sobre otros tantos hombres que deben ejecutar condenas a muerte– no estaba entre las favoritas al Oro.

El Premio Especial del Jurado, Oso de Plata, se fue para el alegato abortista Never Rarely Sometimes Always dirigido por Eliza Hittman, una película que impactó en el festival y cumplió las expectativas de apertura hacia el cine independiente de Estados Unidos.

El tercer premio en el escalafón fue para una película de corte minimalista: The Woman who Ran, del surcoreano Hong Sangsoo . Effacer l’Historique ganó el Oso de Plata Especial creado para esta edición aniversario de la Berlinale, la número 70, una comedia de los belgas Benöït Delépine y Gustave Kervern, sobre seres enganchados al teléfono móvil

Mejor actriz: Paula Beer, por Undine (Alemania).

Mejor actor: Elio Germano, por Volevo Nascondermi (Italia).

Mejor guion: Fabio y Damiano D’Innocenzo, por Favolacce (Italia).

Contribución artística: Jürgen Jürges, por la fotografía de DAU. Natasha (Rusia).

Mejor película en Encuentros: The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin) (EE.UU.), de C. W. Winter y Anders Edström.

Mejor documental: Irradiés (Francia), de Rithy Panh.

Mejor ópera prima de todas las secciones: Los conductos (Colombia), de Camilo Restrepo.

Oso de oro al mejor cortometraje: T (EE UU), de Keisha Rae Witherspoon.

Mejor película en la competición para la crítica internacional: Undine (Alemania), de Christian Petzold.