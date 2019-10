La pelea será entre villanos: Maléfica vs. Guasón

Maléfica regresa, con la misma Jolie como protagonista, y con Elle Fanning como la princesa Aurora.

Este filme que se estrena en Colombia a partir de hoy trae, además, a Michelle Pfeiffer como una villana más vil que la misma Maléfica. La actriz, dijo en entrevista a Efe que, en un papel de malvada, el desafío era encontrarle “la humanidad”.

Según la sinopsis entregada por Disney, la boda entre la princesa Aurora y el príncipe Phillip desatará un gran conflicto entre la madre de este, la astuta y retorcida reina Ingrith, interpretada por Pfeiffer, y Maléfica.

Fue grabada en Pinewood Studios y en locaciones exteriores en el Reino Unido y marca el regreso de Angelina Jolie tras varios años alejada de la interpretación y con su divorcio de Brad Pitt como telón de fondo.

En la rueda de prensa previa al estreno mundial de la película en Los Ángeles, Estados Unidos, Jolie reflexionó acerca de los mensajes e ideas que lanza Maléfica: Dueña del mal, nombre completo del filme, sobre la familia o la diversidad.

“Nos dicen que si no somos lo mismo, no somos familia. Si no eres como Aurora, entonces no eres su madre (Maléfica). Y eso ciertamente me caló hondo (...). En la mitad de la cinta todos están enfocados en sus diferencias. Y luego hay un esfuerzo real de decir: No debería ser, así no se debería vivir, la diversidad nos hace más fuertes”.

La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

Maléfica: Dueña del mal se une a la tendencia de los últimos años de varias cintas remakes (nuevas versiones) que han dejado atrás a los filmes animados para traer versiones con personajes de carne y hueso combinados con “acción real”.

El que viene será un fin de semana de pelea entre villanos por la taquilla internacional. ¿Podrá Maléfica quitarle el número uno al payaso atormentado de Ciudad Gótica?.