Lo que se sabe de Matrix 4

Poco a poco se han ido revelando detalles de lo que traerá esta cinta como parte de una de las sagas de ciencia ficción más populares de los últimos años.

Matrix 4 será dirigida por Lana Wachowski, quien fuera la creadora de esta cinta al lado de su hermana quien esta vez no participará. Lana será además directora. También contará con el regreso de Carrie Ann Moss como Trinity y el del Keanu Reeves como Neo.

Según información de Warner, “el actor no será el único que le dará vida al icónico papel dentro de esta nueva historia. El estudio está en la búsqueda de un joven intérprete para introducir una versión joven de Neo, al igual que una de Morfeo, el personaje interpretado por Laurence Fishburne en la trilogía original, para contar así el pasado de ambos”.

Hace 16 años se estrenó Matrix Revolutions, en su momento se pensó que sería la última cinta de la franquicia de ciencia ficción y acción pero ya está confirmado que en 2020 comenzará la grabación de esta cuarta entrega.

En una reciente entrevista, Keanu Reeves reveló que leyó el guión y está bastante satisfecho: “Estoy muy emocionado por lo que planearon para el personaje. Ya leí el guión y es muy ambicioso, como debe serlo”, precisa Warner Channel en una de sus notas.

En total, la película original de 1999, The Matrix, así como The Matrix Reloaded, y The Matrix Revolutions, vendieron, según estimaciones de Forbes, un total de 103.547.200 entradas solo en Estados Unidos.