Esto no significa que toda imagen de Mickey Mouse pueda comercializarse libremente. Solamente es la de Steamboat Willie, una versión que poco se parece al Mickey Mouse actual.

Un portavoz de Disney le dijo a CNN que la expiración de los derechos de autor no afectará a la versión moderna de Mickey Mouse.

“Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje Steamboat Willie de 1928, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. Eso no cambiará cuando expiren los derechos de autor del cortometraje”, dijo el portavoz al diario estadounidense.

“Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador global de Walt Disney Company en nuestras narraciones, atracciones de parques temáticos y productos”.

Disney continúa siendo dueña de la marca registrada “Mickey Mouse”. En sentido estricto, solo se puede comercializar la imagen primigenia del personaje y se podrán crear nuevas historias con él solo en Estados Unidos.

Mickey Mouse no es el primer personaje que atraviesa este cambio. También ocurrió con Winnie de Pooh, el famoso oso parlante de las novelas infantiles publicadas a partir de 1926. Una de sus primeras imágenes entró en dominio público e hicieron la película Winnie the Pooh: Blood and Honey, una producción de terror en la que el oso amarillo y Piglet son peligrosos muñecos asesinos luego de que Christopher Robin los abandonara.