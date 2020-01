Conozca los nominados a los Oscar 2020

Lista completa de nominaciones a los Oscar 2020

Mejor dirección

- Martin Scorsese

- Todd Phillips

- Sam Mendes

- Quentin Tarantino

- Bong Joon Ho

Mejor película

- Ford vs Ferrari

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Jocker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- Érase una vez en... Hollywood

- Parásito

- 1917

Mejor actriz

- Scarlett Johansson

- Saoirse Ronan

- Charlize theron

- Rene Zwelleger

Mejor actor

- Leonardo Dicarpio

- Antonio Banderas

- Joaquin Phoenix

- Jonathan Pryce

Mejor actriz de reparto

- Kathy Bates

- Laura Dern

- Scarlett Johansson

- Florence Pugh

- Margot Robbie

Mejor actor de reparto

- Tom Hanks

- Anthony Hopkins

- Al Pacino

- Joe Pesci

- Brad Pitt

Mejor guión original

- Puñales por la espalda

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Érase una vez en... Hollywood

- Parásito

Mejor guión adaptado

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Los dos papas

Mejor fotografía

- El irlandés

- Joker

- El faro

- 1917

- Érase una vez en... Hollywood

Mejor montaje

- Le Mans 66

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parásito

Mejor diseño de producción

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- 1917

- Érase una vez en... Hollywood

- Parásito

Mejor vestuario

- El irlandés

- JoJo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Érase una vez en... Hollywood

Mejor maquillaje y peluquería

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maléfica

- 1917

Mejores efectos visuales

- Vengadores: Endgame

- El irlandés

- El Rey León

- 1917

- Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor montaje de sonido

- Le Mans 66

- Joker

- 1917

- Érase una vez en... Hollywood

- Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

- Ad Astra

- Le Mans 66

- Joker

- 1917

- Érase una vez en... Hollywood

Mejor banda sonora original

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor canción original

- Toy Story 4

- Rocketman

- Breakthrough

- Frozen 2

- Harriet

Mejor película de animación

- Cómo entrenar a tu dragón

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

Mejor película extranjera

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del norte)

- Les Miserables (Francia)

- Dolor y Gloria (España)

- Parásito (Corea del sur)

Mejor documental

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

Mejor cortometraje de ficción

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbour s Window

- Saria

- A Sister

Mejor cortometraje de animación

- Scera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

Mejor cortometraje documental

- In the Absence

- Learning to Skatebard in a Warzone (If you re a Girl)

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha