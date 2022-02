¿Cómo fue filmar en 65 mm?

“Es mejor trabajar como si no estuvieras pensando que todo puede arreglarse en digital. Y me gusta la forma tradicional en la que todo lo que ves en pantalla es básicamente lo que ves con los ojos, en la realidad”.

¿Cómo fue trabajar con Kenneth Branagh?

“Maravilloso e interesante. Él me orientó muy bien en lo que quería y al mismo tiempo me sentí muy libre de trabajar dentro de sus parámetros (...) Siempre me gusta trabajar con personas que saben bien lo que quieren, y Ken es grandioso. Este también fue un desafío maravilloso artísticamente, y eso siempre es bueno”.