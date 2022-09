Miles de análisis se han hecho de Pinocho, uno de ellos fue publicado en el centenario del autor en la revista Didáctica de la Universidad Complutense de Madrid, allí escribió Soledad Porras Castro que la mayor cualidad que aporta a la sociedad el personaje de Pinocho es el ser un niño normal, no un niño modelo , “como tampoco es modélica ni convencional la sociedad reflejada.

El director añadió que esta Pinocho usó la versión animada de Disney como plantilla. Las aventuras son más o menos las mismas, pero con una narración más moderna, “porque el ritmo de las películas de hace 60 años no era el mismo que el de ahora”.

Para Zemeckis es una de las películas animadas más hermosas que se hicieron, “si no es la más hermosa”, dijo en las notas de prensa, y por eso valía la pena, con la tecnología que hay hoy, “lograr que la marioneta se hiciera tridimensional, y se me ocurrió que se podría hacer una versión bastante verosímil de Pinocho como película de acción real”, detalló Zemeckis.

Cuando Tom Hanks se enteró de que Zemeckis tenía entre sus planes dirigir una versión de acción real de Pinocho, no dudó en contactarlo y expresar su deseo de encarnar a Geppetto, (recordemos que ambos trabajaron juntos en Forrest Gump). Zemeckis no dudó en aceptar la propuesta del actor.

Para ambas estrellas este proyecto era mucho más que contar la historia otra vez. “Bob (Robert) es uno de esos realizadores que no pueden hacer algo que ya fue hecho. Él toma un proyecto y juega con el proceso creativo detrás de él. Siempre me desafía con una tarea que es completamente nueva dentro del proceso de realización de una película. Estos grandes clásicos no solo tienen una oportunidad de actualizarse, sino de reflejar tiempos distintos”, explica Hanks.