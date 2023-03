¿Quién ganará en los premios Óscar?

“La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre”, bromeó el presentador principal de esta 95 edición de los Premios, Jimmy Kimmel, minutos antes del despliegue de este tapete. Kimmel vuelve a ejercer como maestro de ceremonias después de asumir esta función en las entregas de 2017 y 2018.

La primera tiene que ver con la famosa alfombra roja: ya no será roja. Por primera vez, en más de sesenta años, las estrellas invitadas a la gala desfilarán por una alfombra de color champán (para muchos beige) antes de acceder al Teatro Dolby.

Algo seguro es que Smith no estará en la gala de este año ni en las próximas después de que la organización lo vetara para cualquiera de sus eventos de la próxima década. Y eso lo han mencionado días previos a la ceremonia con algunas novedades.

La temporada de premios terminará este domingo con la gran gala de los Óscar en su edición 95. La expectativa es grande tras lo sucedido el año pasado en una ceremonia cargada de escándalos (la cachetada de Will Smith) y de inconformidades (el premio a Mejor película para Coda , un remake norteamericano de la francesa La Familia Belier ).

El primero está nominado a mejor actor por The Whale , mientras que el segundo hace lo propio en la categoría de actor de reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo , la gran favorita de la noche.

Por ejemplo, los actores Brendan Fraser, recordado por su saga de La Momia y Ke Huy Quan de por The Goonies salieron del ostracismo en el que se encontraban y volvieron a Hollywood con grandes opciones de llevarse la estatuilla dorada (ver recuadros).

De las 10 nominadas el favor de la audiencia de EL COLOMBIANO está para la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo y razón le da el crítico Samuel Castro a esta tendencia. “Creo que va a ganar. No es que me guste y si gana no quedaría tan mal como cuando ganó Coda el año pasado que fue una vergüenza. Si yo pudiera darle el premio se lo daría a TÁR, pero creo que la única que podría arrebatarle el Óscar a Todo en todas partes al mismo tiempo sería Top Gun: Maverick ”, relata Castro.