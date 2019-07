Simba vuelve para que lloren juntos

Cuando Carlos Rivera se ganó el casting para hacer la voz en español de Simba en la nueva película del Rey León, pensó que no podía ser más casual. “Simba hace parte de mi vida y me volvió a elegir para darle voz”.

El cantante mexicano recuerda cómo se ganó el reality La Academia en su país cantando la canción de El Rey León, Esta noche es para amar, y “hace 8 años protagonicé en España el musical de esta película y adivina cuál papel hice: Simba. Ahora le doy voz a este personaje que ya me dirás si lo conozco bien”.

Originario de Huamantla, Tlaxcala, Carlos Rivera, de 33 años, comenzó a forjar su carrera después de ganar el concurso de canto en 2004. El año pasado lanzó su disco Guerra y actualmente se encuentra de gira en España. En medio del tour conversó con EL COLOMBIANO sobre este proyecto de hacer que Simba hable español.

Después de meses de trabajo ya El Rey León se estrena en todo el continente...

“Ha sido un regalo llegar a esta película, la cinta de Disney más amada por todos, me atrevo a decir. Era una gran responsabilidad para quienes íbamos a formar parte de este proyecto. Cuando la vi terminada me robó el corazón. Mucha gente está a la expectativa. Yo personalmente tenía muchos temores, de cómo lo iban a hacer, de qué manera se iba a replantear una historia que todos conocemos tanto. A mí me sorprendió y emocionó ver la película, hicieron un trabajo tremendo, lograron transmitir las emociones de un animal, las miradas, el respirar, el movimiento del pelo, es increíble”.

¿Cuál fue el mayor reto de hacer la voz de Simba en español?

“Estuvo en que después de haber hecho por tanto tiempo el papel de Simba en teatro me enfrentaba a hacerlo en cine. Aunque los diálogos son muy parecidos no son iguales y a veces me veía diciendo diálogos de teatro y el director me decía ‘no Carlos, es parecido, pero no es eso’. Perdón, me sale del alma, era lo que yo podía decir en momentos como esos, pero era muy divertido. En las canciones también me pasó, me reía mucho”.

¿Qué le dio Carlos Rivera a Simba?

“Yo he tratado de dejarle mi alma al personaje. Le presté mi voz, mi cuerpo y mi espíritu en teatro y en esta ocasión era tratar de que todo eso que aprendí de la historia del personaje se quedara plasmada. Esto será para siempre. En teatro, al final, solo la gente que me vio en teatro sabe lo que ocurrió en cada función. Ahora es inmortalizar a este personaje”.

¿Qué tanto cantó en la cinta?

“Simba canta un par de canciones: Hakuna Matata y Esta noche es para amar. Fue de hecho lo primero que se grabó y después las voces”.

¿Cuándo se le verá por Colombia ya con su carrera musical?

“Muero de ganas de ir, desde hace mucho tiempo estamos planeando hacer una parada de mi gira allá. Sabemos que hay un público que nos espera y luego de cantar en Coco (Recuérdame) y ahora con El Rey León. Espero que a más tardar el año que viene estemos por allá”.