Cuando un villano vuelve a ser estrella

Este jueves llega a la cartelera una de las cintas más esperadas del año por los amantes de los cómics y los superhéroe: The Joker.

Avalada por el premio a Mejor película en el Festival de Cine de Venecia, en Italia, la producción es estelarizada por Joaquin Phoenix, en un reparto en el que también figuran Robert De Niro, Frances Conroy y Zazie Beetz, bajo la dirección de Todd Phillips.

Phoenix asume el reto de personificar al antagonista de Batman, después de las críticas que generó la interpretación de Jared Leto, en Escuadrón Suicida, y de los aplausos que cosechó Heath Ledger, en The Dark Knight (El Caballero de la noche).

Héroe o antagonista

“Acusar a una película de glorificar la violencia es absurdo”, aseguró Phoenix en entrevista con la agencia Efe antes del estreno.

Cuestionado sobre si la historia presenta a The Joker como un héroe, el mismo actor respondió: “ No, definitivamente no es el héroe. Se comporta de una manera repugnante, pero no podemos apartarnos de intentar entenderlo. Si miramos la violencia con la perspectiva del trauma infantil, entonces veremos que esas personas se comportan reaccionando a las condiciones en que vivieron, su entorno...

Los críticos, que han valorado muy bien el filme (el portal de cine www.imdb.com le dio una calificación de 9.4 sobre un tope de 10), auguran un éxito en taquilla.

En la competencia por los espectadores, tendrá como competencia en Colombia la comedia nacional El Coco 3, las cintas animadas Sr. Link y Patrulla canina, más la película árabe Un viaje al cielo (Yomeddine).