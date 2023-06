El reto The Wes Anderson Challenge en TikTok se difundió rápidamente entre los fanáticos del director de cine Wes Anderson creador de películas como El gran hotel Budapest, La crónica francesa y Academia Rushmore. La actividad consiste en hacer un video corto con el patrón estético del estadounidense que se basa en la simetría de los planos y los objetos, una paleta de colores pastel y el desarrollo de personajes extravagantes.

Anderson, uno de los directores de cine con un estilo cinematográfico marcado, al igual que el de Tarantino o Tim Burton, se refirió recientemente sobre este reto en una entrevista para la revista The Times por su trabajo en su nueva película Asteroid City, una película a la que no le ha ido muy bien.

El hombre se refirió a estos videos que la gente recrea con ayuda de inteligencia artificial y le pidió a la gente que no le enviaran esos retos de gente imitándolo.

“Soy muy bueno protegiéndome de ver todas esas cosas. Si alguien me envía algo así, lo borro de inmediato y le digo: ‘Por favor, lo siento, no me envíes cosas de gente imitándome’. Porque no quiero verlo pensando: ‘¿Es eso lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir?’ No quiero ver demasiado de otra persona pensando en lo que intento ser porque, Dios sabe, entonces podría empezar a hacerlo”, expresó.