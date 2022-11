De Bad Bunny se puede decir que no vocaliza, que no se le entienden las letras de las canciones, que se le acaba el aire cuando canta, pero no se puede negar su éxito: Benito Antonio Martínez Ocasio, de 28 años, también conocido como el “Conejo Malo”, es el artista latino con más reproducciones en Spotify durante dos años consecutivos (2021 y 2022), mientras que el año pasado hizo parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time.

Los conciertos son otro ejemplo: hace seis meses, en una sola mañana, vendió todas las boletas de su concierto en Medellín, así que abrieron otra fecha y se agotaron igual de rápido. Ochenta mil personas se reunirán hoy y mañana a escucharlo en el Atanasio Girardot.

La historia se repitió en Bogotá, donde se presentará este domingo, y en el resto de países de la gira en la que está: de Colombia irá a Panamá, el martes 22 de noviembre, y cerrará el 10 de diciembre en el estadio Azteca, de Ciudad de México.

¿Y de dónde todo el éxito?

El camino musical lo comenzó en la iglesia y en el colegio, y luego forjó su carrera teniendo como espejo a su coterráneo Daddy Yankee. Su trayectoria ha estado muy ligada a artistas colombianos, básicamente a J Balvin, con quien grabó el álbum “Óasis” en 2016, y con quien estuvo en concierto en Medellín, en el estadio en 2019, y con Karol G, con la que interpretó el sencillo “Ahora me llama”, en 2017, justo cuando las carreras de ambos estaban despuntando.

Estas son algunas claves del éxito del artista que le dejará a Medellín unos 12 millones de dólares.