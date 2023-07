En Medellín, el arte también tiene un espacio de trabajo compartido, un CoArting –como lo llama su creadora, Amalia Osorio– que ofrece a los artistas un espacio propio con todos los elementos necesarios para crear.

La idea es consecuencia de la pandemia. Amalia pasó este tiempo en la casa de sus papás, y en el balcón instaló el taller: silla, caballete, mesa, pinturas, trementina, todo. Un desastre.

–Mi papá me decía que el olor era muy fuerte, que me encerrara o me fuera pa otro espacio, pero yo no podía porque necesitaba ventilación –dice Amalia–, entonces ahí es cuando uno se da cuenta de todo lo que necesita, que uno necesita un lugar.

Esa fue como la primera señal para pensar el CoArting. La segunda fue justo después de pandemia, cuando reabrió la Academia Botticelli, su academia.

–Empezó todo el mundo a volver y mucha gente siempre me decía, pues soy artista no quiero clase o de pronto una clase de vez en cuando, pero quiero un lugar donde pueda pintar... Ahí fue donde se me prendió el bombillo y dije, no existe un co-working de arte.

Entonces se inventó el CoArting, que empezó a funcionar en marzo de este año, cuando transformó dos locales de comida en un espacio abierto con divisiones que se hacen o deshacen dependiendo de las necesidades de los asistentes y de las actividades de la academia. Y creó un taller permanente para artistas intermitentes o para profesionales que no cuentan con un espacio propio o para curiosos del arte que quieren volver a pintar o hacer cerámica o cualquier tipo de arte.

–Siempre he sido súper creyente en que el espacio en donde uno crea tiene que ser cómodo y tiene que tener todas las herramientas que te permitan crear. La academia donde trabajé en Italia funciona así, como las bodegas artísticas italianas en el renacimiento, donde todo es abierto, todas las técnicas son abiertas, no hay salones, sino que todos trabajan juntos, están los que pintan, están los que hacen escultura y todos se pueden ver entre ellos y a mí eso me pareció brutal, porque el arte debería ser así, el arte es de compartir de interacción.