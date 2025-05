Uribe contó cómo se enteró de oferta de Iván Cepeda al “Tuso” Sierra

El expresidente Álvaro Uribe asiste, por tercer día consecutivo, a los juzgados de Paloquemao en Bogotá, para rendir testimonio en el juicio que avanza en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Durante las dos primeras jornadas, el líder natural del Centro Democrático desmintió la supuesta estrategia ilegal que habría liderado para “torcer” los testimonios de algunos paramilitares. Por el contrario, afirmó que contra él se gestó un complot que habría sido orquestado por el expresidente Juan Manuel Santos y pidió investigar la participación de la guerrilla de las Farc en este caso judicial.

3:54 p.m.

Le preguntaron al expresidente por su relación con Rodrigo Lara. Afirmó que trabajó con Lara en sus dos aspiraciones presidenciales.

“Yo mantengo buena relación con Rodrigo (...) y recientemente no he tenido comunicación con él sobre estos hechos (el juicio). Estábamos en el Congreso cuando me llamaron a indagatoria y ese día me dijo que había mucha falta de verdad en todo lo que se ha dicho. Lo que me dijo Rodrigo Lara es que el senador Cepeda le había presentado un acta de esa reunión (con “El Tuso” Sierra) y que en ella había muchas cosas falsas, que sostuvieron una conversación muy álgida y que casi se van a las vías de hecho”, recordó Uribe.

Uribe señaló que las actas de esa reunión tienen varios temas que restan mucha credibilidad. Aseguró que en una de las actas hacen mención a Juan Manuel Santos y en otra que no.

“Me da la impresión que estuvieron traicionados en dos momentos por Santos: cuando era ministro de mi Gobierno y cuando ofreció unas políticas contrarias a las nuestras. Pasó de ser un defensor de la seguridad democrática al gran asociado de Iván Cepeda y el proceso con las Farc”, dijo Uribe y añadió: “Se lo digo al senador Cepeda, mirándolo a los ojos porque es así”.

3:50 p.m.

La defensa le preguntó al expresidente por su relación con Piedad Córdoba, senadora fallecida que integró la comisión que le hizo la visita a “El Tuso” Sierra. Uribe señaló que su relación con Córdoba fue de sombras y soles.

“Ella era muy carismática y simática. Cuando se enteró de mi conocimiento sobre las reuniones, pidió una cita conmigo a través de Fabio Valencia Cosio. Fue a mi casa y me llevó una corbata de regalo. Allá me insistió en que en esa reunión (con “El Tuso” Sierra) no se tocó mi tema y no se habló de beneficios. Yo a ella ya la conocía y ese día preferí ser amable”, recordó Uribe.

3:19 p.m.

“La Corte Suprema no escuchó a Juan Carlos Sierra en 2018, tampoco lo escuchó en 2019 cuando me llamaron a indagatoria y no lo escuchó después. Solo sé que rindió declaración ante la Fiscalía y después en este juicio”, dijo Uribe sobre la imposibilidad que hubo para que la Corte escuchara al exparamilitar “El Tuso” Sierra.

1:23 p.m.

El 18 de febrero de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema hizo público un auto en el que cerró la investigación contra Iván Cepeda y compulsó copias para que quien fuera investigado por “manipulación de testigos” fuera el exjefe de Estado.



Allí, argumentó Uribe, intensificó la búsqueda del testimonio de “El Tuso” Sierra para que dijera la verdad. El 6 de mayo del 2018 el expresidente Uribe sostuvo una llamada con el abogado Diego Cadena en la que conversaron del caso.

“Yo en esa llamada hablo de la verdad y Diego Cadena también lo reafirma al decir que él solo perseguía la verdad”, dijo Uribe.

12:03 p.m.

La audiencia entró en receso hasta las 1:10 de la tarde.

11:05 a.m.

El 23 de marzo de 2018, la defensa de Álvaro Uribe envió un documento a la Corte Suprema de Justicia en el que informaban sobre las visitas que recibió “El Tuso” Sierra en prisión de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara.

“La información que dice mi prohijado (Uribe Vélez) le fue suministrada indica que en la referida visita se habría indagado al mencionado interno sobre posibles vínculos de mi prohijado con grupos al margen de la ley, aspecto que fue negado por SIERRA RAMIREZ quien habría sostenido no tener conocimiento al respecto. Así mismo, según lo que se le ha informado a mi prohijado, en ja reunión se habrían hecho ofrecimientos similares a los que se han denunciado en este proceso”, se lee en la carta.

En ese momento, el abogado Jaime Granados le pidió a la Corte escuchar las declaraciones del exparamilitar Sierra Ramírez.

“Esa prueba, hasta donde yo supe, nunca se practicó”, reseñó Uribe.

10:31 a.m.

Uribe relató que trató de contactar con “El Tuso” para que rindiera versión sobre esa reunión que sostuvo con políticos en la prisión de Estados Unidos. Sin embargo, el exparamilitar exigía la presencia del odontólogo Juan Manuel Aguilar.

9:21 a.m.

La defensa liberó una conversación entre Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena el 12 de marzo de 2018. En ella, el expresidente relató la reunión que sostuvo “El Tuso” con Córdoba, Cepeda y Lara en la prisión de Estados Unidos y de los aparentes ofrecimientos que le hicieron para perjudicarlo.

“Yo le pedí un video y dijo que no lo mandaba porque entre e 2 y 3 de abril está citado con la Fiscalía colombiana y que ese día va a declarar en el caso de Luis Alfredo Ramos y que ese día también va a referirse a lo mío y va a contar los detalles de esa reunión”, se le escuchó a Uribe.

Seguido a eso, el expresidente criticó a sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana por dejar avanzar las denuncias que se han configurado contra él por los supuestos vínculos con actores armados ilegales: “Eso es desidia, eso es negligencia”.

9:09 a.m.

Uribe relató que conoció de esas visitas a “El Tuso” Sierra en Estados Unidos en marzo de 2018 y que trató de contactarse con el exparamilitar para que grabara un video en el que contara las aparentes presiones. No lo logró.

“Sentía mucha angustia cuando me entero que en Estados Unidos se pidieron testimonios de los supuestos vínculos de mi hermano Santiago y yo con paramilitares. Estaba bastante preocupado porque yo siempre he sido cuidadoso de proceder honradamente en mi ejercicio político”, señaló Uribe.