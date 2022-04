En el mes de septiembre y desde Argentina iniciará el tour suramericano de la banda integrada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese, y seguirá su paso por Uruguay, Chile y Perú.

Hoy, 7 de abril, junto con la apertura de la preventa de las boletas para su show en Brasil, fue confirmada la inclusión de Colombia en la ruta a seguir.

El bajo y la batería de canciones como Sweet Child O’ Mine y Welcome to the Jungle retumbarán en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo 11 de octubre.